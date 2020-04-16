Büşra Pekin seyahate çıktı, gitmediği ülke kalmadı
Corona virüs nedeniyle karantina hayatı yaşayan Büşra Pekin “2020 seyahat şekli” başlığıyla bir video paylaştı.
16 Nisan 2020, Perşembe 21:26 Son Güncelleme:
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Büşra Pekin Instagram hesabından takipçilerini eğlendirecek bir video paylaştı. “2020 seyahat şekli” başlığıyla paylaştığı "Bu ara böyle.. Mayıs’ta her şey bittiğinde nereye gitmek istersiniz? Ve kiminle gitmek istersiniz?" notunu düştü. Pekin'in bu videosu herkesi gülümsetti.
https://www.instagram.com/p/B_C5CnjB0Iu/?utm_source=ig_web_copy_link
Pekin, geçtiğimiz gün de Instagram’da damacana ve tencere ile spor yapıp takipçilerini güldürmüştü.
Önce elinde kolonyasıyla coronaya karşı savaşan yerli Tomb Raider oldu. Sonra market alışverişini tamamlamış, evden çalışan bir iş insanına dönüştü. Büşra Pekin, süpürgesi ve küreğiyle temizliğe hazır bir ev hanımı ve yoga eğitmenini de canlandırdı.