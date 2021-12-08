Bütçe görüşmelerinde gerginlik!

Meclis'teki gerginliği anlatan CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, şunları anlattı:

Saat 11:00 itibariyle Bütçe Görüşmeleri başladı. Bugün görüşmelerin gergin başladığını söylemek mümkün.









Erkan Aydın kürsüde konuşuyordu, konuşmasına başlamasının üzerinden bir dakika geçmişti, o sıralarda Tartışma çıktı. CHP'li Özgür Özel tarafından İçişleri Bakanı Soylu'ya söz atıldı. Bakan Soylu da bakan locasından cevap verdi. Sonrasında CHP'lilerle Bakan Soylu arasında tartışma çıktı. CHP sıralarından ayağa kalkan vekiller oldu. AK Partili vekiller de CHP sıralarına yaklaştı ve temas oldu, yumruklaşma yaşandığını da söyleyebiliriz. Sonrasında da 10 dakika ara verildi.



