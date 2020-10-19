Bütün güzelliklerin anası: Çeres

Ceres, fiziksel ve psikolojik olarak nasıl beslendiğimizi, nasıl etrafımızı beslediğimizi gösterir. Yediğimiz, içtiğimiz gıdaların, kullandığımız ilaçların & takviye edici gıdaların, sürdüğümüz kozmetik ürünlerin etkisi Ceres ile çok ilgilidir. Yararlı maddeler vücut tarafından emilirse ve vücut içinde etkili şekilde iletilirse olumlu etkilerini ortaya çıkartabilirler. Dolayısıyla Ceres’in olumlu açıları olduğu zamanlarda vücuda alınan besleyici maddelerin faydası daha yüksek olur.

Toksik gıdalardan uzak dur, toksinlerden kurtul

23 Ekim Cuma sabaha karşı Güneş Akrep burcuna geçiyor. Akrep burcu okuyucularımızın doğum günleri kutlu olsun! Tıbbi Astrolojide Akrep, boşaltım sistemini yönetir. Toksinler de Akrep burcu ile yakından ilgilidir. Güneş’in bu burca geçişiyle bu konular vurgulanacak olup önümüzdeki bir ay boyunca, vücudumuzdan zararlı atıkları atmak, detoks yapmak, boşaltımın doğru çalışmasını sağlamak daha da önem kazanacak. Güneş, yaşam enerjimizdir. Bulunduğu burçta dengeli çalışırsa yaşam enerjimiz yükselir. Enerji yükseldikçe kanımız kaynar, metabolizma hızlanır, sonuç olarak gençleşiriz. Antiaging deyince akla hep kırışıklık kremleri geliyor. Oysa düzenli tuvalete çıkmak, boşaltım sisteminin iyi çalışması en etkili antiaging bakımdır. Yeterli miktarda su içmek, zararlı gıdalardan uzak durmak, hareketsiz kalmamak, probiyotik gıdalar tüketmek (ev yapımı yoğurt, salça, turşu vb), gerekirse ek probiyotik takviyeler almak boşaltım sistemine destek olur, unutmayalım!

Sadece vücudunu değil, ruhunu da besle

Her yiğidin yoğurt yemesi farklı olduğu gibi her kişinin psikolojik beslenmesi de farklıdır. Size ne iyi geliyor keşfedin ve kendinizi ihmal etmeyin. Ruhunuzu besleyen sanatsal aktiviteler ve arkadaşlar hayatınızdan eksik olmasın! Hem beslenin, hem de başkalarını güzelliklerle besleyin!

Yediğine, içtiğine, sürdüğüne dikkat et

Bu hafta Ay büyüyor (Yeniaydan Dolunay fazına doğru ilerliyor). Ay büyürken vücudun ve hücrelerin emilimi artar. Ceres’in de direkt harekete dönüşü ile beslenmenin öneminin artacağı bir haftadayız. Sadece doymak için yemek değil, hücrelerimizi beslemek için gıda almalıyız. Yalnızca yüzeysel güzel görünmek için bakım ürünleri sürmek yerine cildi ve vücudu derinlemesine besleyici ürünler tercih etmeliyiz.

Ceres retrosu bitiyor

6 Temmuz tarihinden beri retro harekette olan Ceres, 19 Ekim Pazartesi akşamı direkte dönüyor. Ceres retrosu dönemlerinde yeme bozuklukları, beslenme problemleri, vitamin ve mineral eksiklikleri görülebilir. Bunlara ek olarak sürerek vücudumuza aldığımız besleyici maddelerin de cilt tarafından emilimi, vücuttaki transferi, hücrelere geçişi zorlaşabilir. Direkt harekete dönüşle beraber, bu sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkabilir.

En çalışkan makine biziz

Ceres Pazartesi akşamı Kova burcunda direkte dönüyor. Medikal Astrolojide Kova, vücuttaki aktif taşıma mekanizmasını yönetir. Hücrelerin beslenmesi bu taşıma sayesinde olur. Kova aynı zamanda vücudun elektrik sistemini yönetir. Uykudayken bile vücudumuzda elektrik sinyallerinin iletimi devam eder. Yani bir nevi hiç kapanmayan bir makine gibiyiz. Makinelerin düzenli bakıma ihtiyacı vardır, bizim de… Dengeli beslenme, tüm sağlığı önemli şekilde etkilediği gibi vücudun elektrik sisteminin de düzenli çalışmasına destek olur.

Çarşamba gününü kaçırma

21 Ekim Çarşamba günü, tüm gün gökyüzü sağlık ve güzellik konularını destekliyor. Ay Ceres altmışlığı ile güne başlıyoruz. Güneş Ceres üçgeni ile günü kapıyoruz. Özellikle o gün zararlı gıdalardan ve ürünlerden uzak durmak, maksimum fayda sunacak besinleri tercih etmek çok faydalı olacaktır.