Bursa Orhaneli’ndeki Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa giden 23 kadın, önce bilgisayar kullanmayı sonra internette gezmeyi öğrenmeye başladı.

İlerleyen dönemlerde akıllı telefon ve Instagram ile Facebook’un nasıl kullanılacağının anlatılacağı sosyal medya eğitimi alacaklar.

'ŞİMDİLİK ÇAPA YAPMAKTAN ZOR GELİYOR'

Kadınlar “İnternette dolaşmak şimdilik tarlada çapa yapmaktan daha zor geliyor. Bilgisayar faresini kullanmak güçmüş” dedi. Kursiyer Safiye Doğan “İlk işim, eşime e-mail atmak olacak” derken, Kafiye Uyar, “İyice öğrenip, her şeyden haberdar olmak istiyorum” dedi.

İHA