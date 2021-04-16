Bütün taşlar yerlerine (Oyun)
Çocuğunuz gözleriyle kâğıttaki şekilleri görüp hangi taş parçasının bulunması ve nasıl yerleştirilmesi gerektiğini düşünür. Daha sonra parçayı bulmak, çevirmek ve yerleştirmek için beyni, gözleri ve elleri koordineli bir şekilde çalışır.
16 Nisan 2021, Cuma 12:06 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Orta veya büyük boyda bolca taş, sepet, kalem ve kâğıt / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla beraber bir kâğıt üzerine dağınık şekilde taşları yerleştirin. Bütün taşları etrafından kalemle geçerek, şeklini çizin. Bütün taşları kâğıda çizdikten sonra taşların hepsini bir sepete atıp, karıştırın. Çocuğunuzdan karıştırdığınız bu taşların doğru yerlerini bularak kâğıda yerleştirmesini isteyin.