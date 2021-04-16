Bütün taşlar yerlerine (Oyun)

MALZEMELER

Orta veya büyük boyda bolca taş, sepet, kalem ve kâğıt / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber bir kâğıt üzerine dağınık şekilde taşları yerleştirin. Bütün taşları etrafından kalemle geçerek, şeklini çizin. Bütün taşları kâğıda çizdikten sonra taşların hepsini bir sepete atıp, karıştırın. Çocuğunuzdan karıştırdığınız bu taşların doğru yerlerini bularak kâğıda yerleştirmesini isteyin.