Bütünsel yaşam danışmanlığı nedir?

Aile dizimi metodunun kurucusu Alman terapist Bert Hellinger ile çalışan psikoterapist Mehmet Zararsızoğlu’ndan aldığı eğitimi hayata geçiriyor ve kaybettiğinizi düşündüğünüz mutluluğu sizlerle tekrar buluşturuyor. Bir kez gerçekleştirilecek bir aile dizimi semineri ile; kariyer hedeflerine, para akışına, bedensel hastalıklara, ilişki sorunlarından bağımlılıklara kadar yaşamın herhangi bir alanında kriz ya da kilitlenme yaşayan kişilere sorunlarının hızlı çözümünde yardımcı oluyor. Yaşam enerjisinin yeniden özgürleşmesine ve kişinin verimli, anlamlı, bütün, doyumlu bir yaşam sürmesine destek veriyor. Yaşamımıza ait, bizim göremediğimiz çok derinlerdeki gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyor.

Aynı zamanda organizasyon dizimlerinin kurucusu ve geliştiricisi Gunthard Weber’den aldığı eğitim ve kurumsal iş yaşam deneyimi ile kuruluşların veya şirketlerin bazı dönem ve durumlarda karşılaştıkları problemlerin kaynağının tespitini ve çözümünü sağlıyor.

Aile dizimi metodunun kurucusu Bert Hellinger ile çalışan Mehmet Zararsızoğlu’ndan 3 yıl sistem ve aile dizimi ve 1 yıl klinik psikoloji eğitimi aldıktan sonra sistem dizimleri yönteminin şirketler ve işletmeler üzerinde uygulanan şekli olan organizasyon dizimleri yönteminin öncüsü Gunthard Weber’in organizasyon dizimi seminerlerine katılmıştır. Yoga, reiki, vipassana , elmas nefes ve meditasyon olmak üzere kişisel ve ruhsal gelişim alanlarında aldığı bir çok eğitim sonucu sahip olduğu bütüncül yaklaşım ile kişileri ve kurumları geliştirmeye, dönüştürmeye destek olmak amacıyla eğitmen ve danışman olarak çalışmalarına kurucusu olduğu Aurora Danışmanlık’ta devam etmektedir.