Cemiyet hayatının en havalı kadınlarından Çiğdem Kayalı 3 yıllık yalnızlığına kendinden 25 yaş küçük olan DJ Uğurcan Kaya (38) ile Mart 2017’de nokta koymuştu. 27 Nisan 2017’de de sürpriz yapmışlar, jet hızıyla nikah masasına oturmuşlardı. Mutlulukları parmakla gösterilen çifte pandemi dönemi yaramadı, nazar değdi.

Evler ayrıldı

Duyduğum o ki; evlilikte yolun sonuna gelindi. Evler ayrıldı. Henüz dava açılmasa da boşanma kararı alındı, iş mahkemeye kaldı. Ayrılığın nedeni de; büyük aşkın bitmiş olması. Kulağıma gelenlere göre; ortada kavga, gürültü, ihanet yok. Bu arada Çiğdem Kayalı’nın dün doğum günüydü. 63 yaşına bastı.