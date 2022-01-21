Büyük aşk 5'inci yılında bitti! Genç eşinden boşanıyor
Kendisinden 25 yaş küçük DJ Uğurcan Kaya ile 2017 yılında dünyaevine giren Çiğdem Kayalı'nın evliliğine nazar değdi. Halil Kalmuk / halil. kalmuk@posta.com.tr
21 Ocak 2022, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Cemiyet hayatının en havalı kadınlarından Çiğdem Kayalı 3 yıllık yalnızlığına kendinden 25 yaş küçük olan DJ Uğurcan Kaya (38) ile Mart 2017’de nokta koymuştu. 27 Nisan 2017’de de sürpriz yapmışlar, jet hızıyla nikah masasına oturmuşlardı. Mutlulukları parmakla gösterilen çifte pandemi dönemi yaramadı, nazar değdi.
Evler ayrıldı
Duyduğum o ki; evlilikte yolun sonuna gelindi. Evler ayrıldı. Henüz dava açılmasa da boşanma kararı alındı, iş mahkemeye kaldı. Ayrılığın nedeni de; büyük aşkın bitmiş olması. Kulağıma gelenlere göre; ortada kavga, gürültü, ihanet yok. Bu arada Çiğdem Kayalı’nın dün doğum günüydü. 63 yaşına bastı.