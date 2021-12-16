Magazin Büyük aşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar

Büyük aşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar

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Büyük aşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar

Yaklaşık 2 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Nehir Erdoğan ile ressam Renan Kaleli, ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdı.

16 Aralık 2021, Perşembe 23:04 Son Güncelleme:
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Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği üç yıl sürmüştü. Boşanmanın ardından bir süre yalnız kalan Erdoğan, oyuncu Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftin aşkı da bu yaz Bodrum'da belgelenmişti. Erdoğan'ın 41. yaş gününü kutladığı gün Akyarlar'da tatil yapan ikili, konakladıkları otelde tartışma yaşamış ama bu krizi kısa sürede atlatmıştı.

Ancak Nehir Erdoğan'ın, aradığı mutluluğu yine bulamadığı ortaya çıktı. Çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. HaberTürk'te yer alan habere göre, ikilinin, fikir ayrılıkları yaşadığı ve bir dargın bir barışık ilişkilerinin iyice çıkmaza girmesi sonucu yollarını ayırdığı belirtiliyor.

Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında oyuncu Hatice Aslan ile evliydi. Kaleli'nin adı bir dönem Cansu Dere ile de anıldı.

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