Büyük aşkı ilk olarak iş arkadaşları fark etti

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos (57) ile sunucu Lauren Sanchez (51) aşkının ilk olarak iş arkadaşları tarafından anlaşıldığı ortaya çıktı. Bezos’un şirketi Amazon’da çalışanlara göre aşk, 2018’in sonbaharında başladı. Bezos, birdenbire gizemli seyahatlere çıkmaya başladı. Her yere, daha önce hiç hoşlanmadığını söylediği helikopterle gidip gelir oldu. Aşk, 2019’da National Enquirer gazetesinin haberiyle duyurulmuştu. Bu haber sonrası Bezos’un 25 yıllık evliliği bitmişti.