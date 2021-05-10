Magazin Büyük aşkı ilk olarak iş arkadaşları fark etti

Büyük aşkı ilk olarak iş arkadaşları fark etti

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Büyük aşkı ilk olarak iş arkadaşları fark etti

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez aşkını ilk olarak is arkadaşları fark etti. Aşk haberlerinin ardından Bezos'un 25 yıllık evliliği sona ermişti.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos (57) ile sunucu Lauren Sanchez (51) aşkının ilk olarak iş arkadaşları tarafından anlaşıldığı ortaya çıktı. Bezos’un şirketi Amazon’da çalışanlara göre aşk, 2018’in sonbaharında başladı. Bezos, birdenbire gizemli seyahatlere çıkmaya başladı. Her yere, daha önce hiç hoşlanmadığını söylediği helikopterle gidip gelir oldu. Aşk, 2019’da National Enquirer gazetesinin haberiyle duyurulmuştu. Bu haber sonrası Bezos’un 25 yıllık evliliği bitmişti.

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