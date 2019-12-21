Büyük aşkta sürpriz gelişme

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteri ile çok konuşulan isimlerin başında gelen Taner Ölmez'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu da sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu oynadığı tiyatro oyunuyla ödül aldı. Dogville oyunundaki performansıyla İsmet Küntay Tiyatro ödüllerinde "yılın en başarılı genç kadın oyuncusu" seçilen Ece Çeşmioğlu törenle ödülünü almıştı.

Evleniyorlar

Son günlerin çok konuşulan popüler dizisi Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu evleniyor.

TV100'ün haberine göre başarılı oyuncu, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek.

Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise henüz bilinmiyor.





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