Victoria's Secret moda şovunun yönetmeni Ed Razek, daha önceki açıklamalarında, 'geleneksel moda şovunda asla trans veya büyük beden mankenlere yer verilmeyeceğini' söylemişti.

Pek çok kesim tarafından hoş karşılanmayan bu açıklamaya, kendi moda markası olan Rihanna'da tepki göstermişti. Ed Razek, daha sonra yaptığı açıklama için özür dilemişti.





Moda şovuna yeni soluk

Victoria's Secret, dünyanın değişen güzellik algısına ayak uydurmaya başladı. Marka geçtiğimiz aylarda moda şovunda kullanmak için Brezilyalı trans model Valentina Sampaio ile anlaşmıştı. Sampaio, Victoria's Secret Pink serisinin yeni yüzü olmuştu.





Valentina Sampaio





Sıra büyük bedenlerde

Kadınları tek tipleştirmeye özendirmekle suçlanan Victoria's Secret'ın bir diğer değişikliği ise büyük beden modellerde oldu. Marka, büyük bedenler için de iç çamaşırı üretti.

42 yıllık marka, ABD’li 44 beden model Ali Tate-Cutler, markanın tarihine geçti.









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