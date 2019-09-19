Büyük bir zevkle şarkı söylerken, kendilerini suda buldula5r

Turizm amaçlı Rize’ye gelen bir grubu gezdiren Osman Albardak, arkadaşı Mustafa Şeramet ve Tulumcu Özgür Parlak’ın başına gelen talihsiz olay herkesi güldürdü.

KORKULUK ÜZERİNE OTURDULAR

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Tar (Bulut) Şelalesi kenarında odun korkuluk üzerinde oturarak tulum çalan Özgür Parlak’a eşlik etmek isteyen Osman Albardak ve Mustafa Şeramet yanına oturdu.

3 ARKADAŞ SUYA DÜŞTÜ

Tulum çalıp şarkı söyledikleri sırada bölgedeki turistler onları kaydetmeye başladı. Şarkının ortasına geldikleri sırada ise üzerinde oturdukları odun korkuluk kırılınca 3 arkadaş suya düştü.

O anlar ise turistler tarafından anbean kaydedildi:



