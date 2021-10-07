Süper Lig kulüplerinin başkanları, bugün saat 13.00'da Riva'da başlayacak olan kritik zirvede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri ve MHK Başkanı Serdar Tatlı ile bir araya gelecek.

Hakem performanslarının masaya yatırılacağı görüşmede kulüp başkanlarının, son dönemde verilen tartışmalı kararlar sebebiyle Hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunacağı öğrenildi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve MHK'nın yapısının değişmesi gerektiğini söylemişti.

Ahmet Ağaoğlu, "Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim ama kulüplerin ilk kez bu kadar güçlü ve birlikte kronik sorunların çözümü için hareket ettiğini mutlulukla görüyorum. Bu sistemi değiştireceğiz" demişti.

Hürriyet



