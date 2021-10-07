Büyük buluşma bugün! Serdar Tatlı, TFF yöneticileri ve kulüp başkanları buluşuyor
Kulüpler Birliği dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Tartışmalı hakem kararlarını masaya yatıran kulüp yöneticileri, konuyu TFF'ye taşıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF yöneticileri, kulüp başkanları ve MHK Başkanı Serdar Tatlı zirvede yer alacak. Büyük buluşma 13.00'te başlayacak.
07 Ekim 2021, Perşembe 12:47 Son Güncelleme:
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Süper Lig kulüplerinin başkanları, bugün saat 13.00'da Riva'da başlayacak olan kritik zirvede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri ve MHK Başkanı Serdar Tatlı ile bir araya gelecek.
Hakem performanslarının masaya yatırılacağı görüşmede kulüp başkanlarının, son dönemde verilen tartışmalı kararlar sebebiyle Hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunacağı öğrenildi.
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve MHK'nın yapısının değişmesi gerektiğini söylemişti.
Ahmet Ağaoğlu, "Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim ama kulüplerin ilk kez bu kadar güçlü ve birlikte kronik sorunların çözümü için hareket ettiğini mutlulukla görüyorum. Bu sistemi değiştireceğiz" demişti.
Hürriyet