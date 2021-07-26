Büyük diz ve ayak çakraları: Değişime direnç, Satürn-Dünya

Aynı şekilde, eterik bedenimizde bulunan enerji merkezlerimizdeki Dünyevi çakralar için de geçerlidir. Her çakra kişiliğimizin ve bilincimizin farklı bir yönünü yönetir.

Birkaç hafta boyunca sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsedeceğim. Bu seride, Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

Geçen hafta ayaklarımızın altındaki iki önemli çakradan bahsetmiştim. Bu hafta ise sırada Ayak Çakraları ve Diz Çakraları var…

Bu çakralar Dünya gezegeni ve Satürn gezegenlerinin etkileri altındadırlar. Bu boyut değişim ve alışkanlıklarla tekâmül ettiğimiz bir boyuttur.

Astroloji haritamızda Satürn, bize sınırlarımızı göstererek hayatın gerçeklerinin farkında olmamızı sağlar. Bir nevi, bizi disipline eder. Her şeyin bir formunun olduğunu, kuralları hatırlatır. Bu kurallara uyarak, bir şeyleri inşa eder, somutlaştırırız.

Eski astrologlara göre, korkuları ve geleceğe yönelik endişeleri Satürn yönetmektedir. Mitolojide Kronos olarak bilinen Satürn, değişiklikten ve yeni olan her şeyden korktuğu için çocuklarını yutmaktadır. Benzer şekilde Satürn, kişisel haritalarımızda değişimlere ve teşebbüslere karşı korkularımızı tanımlar. Bu korku nedeniyle, eskiye ve değişmesini istemediğimiz şeylere bağlı kalmaya çalışırız ve kişisel gelişimimizin aksamasına yol açarız. Alışkanlık ve kalıplarımıza bağlı kalmamızın altında, güvenliği kaybetme korkumuz vardır. Aslında bizi kalıplaşmış şeyleri aşmaya zorlayan koşullar, zaman ilerledikçe bize ilk göründüğü kadar kötü gelmeyebilirler.

Ayak Çakraları; Dünya çakrası olarak da adlandırılır. İnsan ruhunu dünya düzlemine bağlar ve kişiye kader yolunda ilerlemesi için kuvvet kazandırır. Bedeninizi dünya gezegeni ile ilk temas kurduğu noktadır. Bedenin elektromanyetik alanında dengelemeler yapar.

Yeri; ayakların tabanının merkezinde

Rengi; kırmızımsı kahverengi

Fiziksel Bağlantılıları; ayaklar, ayak bilekleri, alt bacaklar

Astrolojik bağlantısı; Satürn, Dünya

Bağlantılı Taşları; Garnet, Dumanlı Kuvars, Shungite

Garned (Lal) Taşı; çok fazla sorumluluk aldığınız ve biraz rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz dönemlerde Lal taşı kullananız önerilir. Kendinizi daha hafiflemiş hissetmenizi sağlayacak olan bu taş hayattan keyif almanızı da destekler. Çıkış bulmakta zorlandığınız zamanlarda destek ve güç verir. Karamsarlığınızı aşmanıza yardım eder. Otoriter tavrınızı soğukkanlı ve mesafeli biçimde olmaktan ziyade, daha anlayışlı ve sıcak ve samimi bir şekilde ifade etmenize de yardımcı olur.

Diz Çakraları; dizler bölge olarak meridyenlerin için ve sinirlerin geçtiği yer olduğundan beden için çok önemlidirler. Meridyenlerdeki tıkanıklıkları hissederler ve hangi meridyen noktasında bir blokaj var ise o noktayı desteklemek için çalışırlar.

Esnek olmadığımız bir fikir veya durum ortaya çıktığında dizlerimizin ağrıdığını fark etmişsinizdir. Dizlerin en büyük işlevi esneklik konusunda dengeli olmamızı sağlamaktır. Değişime karşı direnç göstermek diz çakralarına zarar verecektir. İyi dengelenmiş diz çakraları, yeniliklere adım atmayı kolaylıkla başaracaktır.

Yeri; dizler

Rengi; kırmızı

Fiziksel Bağlantılıları; dizler

Astrolojik bağlantısı; Dünya, Satürn

Bağlantılı Taşları; Lal, Kırmızı Jasper, Obsidyen, Siyah Turmalin

Kırmızı Jasper: Hayatta kalma içgüdüsünü teşvik eder. Rüyaları hatırlamanıza yardımcı olur ve astral seyahati kolaylaştırır. Stres, endişe ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Canlılık ve direnç kazandırır. Özellikle kök çakra meditasyonlarında yararlıdır.