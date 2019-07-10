Büyük Düğün filminin konusu ve oyuncuları kimler?

Bugün 2013 yapımlı Büyük Düğün adlı yabancı sinema Kanal D'de yayınlanacak. Filmde usta oyuncular yer alıyor. Don ve Ellie Griffin (De Niro ve Keaton) geçmişleri, bugünleri ve gelecekleriyle yüzleşmek ve bu süreçte birbirlerini öldürmemek için kendilerini tutmak zorunda kaldığı filmin tam kadrosu merak ediliyor.

BÜYÜK DÜĞÜN KONUSU VE OYUNCULARI

Oyuncular: Robert De Niro, Diane Keaton, Katherine Heigl, Amanda Seyfried, Topher Grace

Uzun zaman önce boşanmış olan Don ve Ellie Griffin (De Niro ve Keaton) çifti aşırı tutucu biyolojik annesi aniden düğüne katılmaya karar verince, üvey çocuklarının hatrı için bir kez daha mutlu bir çiftmiş gibi davranmak zorunda kalırlar. Düğündeki tüm gözler onların üzerindeyken Don ve Ellie geçmişleri, bugünleri ve gelecekleriyle yüzleşmek ve bu süreçte birbirlerini öldürmemek için kendilerini tutmak zorunda kalırlar.