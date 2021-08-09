Büyük düşünün!

8 Ağustos Pazar günü, Aslan burcunda gerçekleşen yeniayın enerjisiyle yeni bir haftaya başlayacağız. Güneş’in yöneticiliğini yaptığı Aslan burcunun 16. derecesinde gerçekleşen yeniay, büyük, önemli ve güçlü başlangıçlar enerjisi taşıyan girişimler ve yeni başlayabilecek bir süreç içinde olacağımıza işaret ediyor.

Özgüvenli, kendinden emin, ne istediğini bilen ve kendine verdiği değer anlayışı yükselmiş bir psikoloji ile amaç duygumuza yoğunlaşabilir, -sıradan ve basit isteklerin dışında- artık çok daha görkemli, saygı değer, ihtişamlı sonuçların beklentileri ile yol almaya yönelebiliriz. Aşk ve sevgi ile bağlı olduğumuz veya tutkusunu hissettiğimiz hedeflerimiz için kendimizi hazır hissedebilir ve hayatlarımıza bu yönde değişimler çekebiliriz.

Belki de bu yeniay ile kendimizi, geçmişten gelen, uzun süredir sürüncemede kalmış, bir noktaya, çözüme bağlanamamış birçok konuda son noktayı koyabilme gücü ve yetisini ele geçirebileceğiz. Onay vereceğimiz ya da start vereceğimiz her türlü girişim hayatımıza önemli miktarda radikal değişimler getirebilir.

Bireysel olarak bugüne kadar geri planda kalmış olan taleplerimizi ortaya çıkaracak olmanın güvenini ve cesaretini kendimizde bulabileceğiz. Sarsıcı değişimlere gebe bir dönem içinde olduğumuzu bilmek ve gerçekte aradığımız şeyin ne olduğunun iyice bilincinde olmak bu yeniay sürecinin yani özellikle önümüzdeki 15 günün en önemli kıstasını oluşturmakta. Altı boş olmayan, bir güç gösterisi ya da kuvvet gösterisi amacı taşımadığından emin olduğumuz isteklerimiz ile hareket etmeye dikkat etmek yerinde olur.

Aslan burcunda yeniayın kişisel olarak davranışlarımızdaki etkisi, olaylar üzerinde kendi kontrolünün olmasını, konuların ve gelişmelerin kendi istediği şekilde yürütülmesini ve yönetme gücünü kendi elinde tutma arzusunu körükler. Gücümüzü ve bireyselliğimizi çok daha etkili bir şekilde ortaya koyabileceğimiz bu süreçte, buyurgan, emredici, baskı kuran tarzda tavırlar benimsememek bizi çatışmalardan koruyacaktır. Bu göstergeler bize yeniay ile başlayan süreçte hedeflerimize, amaçlarımıza doğru güçlü bir istekle yürüyeceğimizi fakat bu esnada akıl ve mantığımızı korumamız gerekliliğini göstermekte. Fikirler, düşünceler ve inançlar kaynaklı ortaya çıkacak çatışmalara karşı dikkatli olmak içinde bulunduğumuz Ağustos ayı için oldukça önemli. Önümüzdeki günler iş hayatına, ekonomiye ait bazı zorluklara ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulacağını da göstermekte. Yeni ay ile aile hayatımıza olan bakış açımızda değişiklikler gelişebilir, aile olmaya, aile kurmaya yönelebilecek enerjilerimiz ile yeniay kişisel hayatımıza bu yönde bazı değişiklikler getirebilir. Uygulanabilir, bilançosuna hazır olunan tüm işler için çok iyi bir start zemini oluşurken; sadece kof bir gösterişten ibaret olan, arkası gelemeyecek olan her türlü çıkış için ise sonrasında hüsran yaratabilir. Bu yeniay ile birlikte; bireyselliğimiz, yönetme becerilerimiz, savaşçı tarafımız ve yararlılık gözeten yönümüz arasındaki köprüyü doğru kurabildiğimizde açılacak yepyeni kapılar bizleri bekleyecektir.

Hepimize güzel bir hafta dilerim, sevgiyle…