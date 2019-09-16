Büyük gurur!

GÖÇMEN BİR AİLENİN BAŞARI HİKAYESİ

Dr. Dilek Gürsoy’un hikayesi 1960’larda Almanya’ya göç eden bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldiği Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde başladı. Dr. Dilek Gürsoy’un babası 10 yaşındayken, kalp yetmezliğinden öldü. Dilek Gürsoy, insanlara yardım etmek için doktor olmayı seçti.

BABASININ ÖLÜMÜ ETKİLEDİ

“Belki de tıp okumak istememde babamın kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirmesi de rol oynamıştır” diyen Dr. Dilek Gürsoy, yıllar sonra babasını elinden alan bu hastalıkla mücadele ediyor. Bugüne dek yüzlerce kalp hastasına şifa dağıtan Dr. Dilek Gürsoy, yapay kalp merkezi açmayı amaçlıyor.

BİR İLKİ BAŞARDI

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yapan hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen Alman Tıp Ödülü’ne, Avrupa’da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah Dr. Dilek Gürsoy layık görüldü. Dr. Dilek Gürsoy ödülü 18 Kasım’da Düsseldorf’ta alacak. POSTA