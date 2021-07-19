Büyük harf küçük harf (Oyun)
Bu oyunla çocuğunuzun hatırlama ve hafıza becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaksınız. Harfleri ve akademik kavramları öğrenmesini destekleyebilirsiniz
19 Temmuz 2021, Pazartesi 13:01 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Plastik ya da köpük tabaklar, keçeli kalem, makas/ Yaş: 3-6
NASIL OYNANIR?
Tabakların içine bir tarafa büyük, diğer tarafa da aynı harfin küçüğü olacak şekilde harfleri yazın. Büyük harf küçük harf farklı taraflarda kalacak şekilde ortadan kesin. Bu parçaları karıştırın. Çocuğunuzun aynı harfleri eşleştirmesini isteyin. Bu çalışmayı bir tarafta şekil diğer tarafta şeklin adı olacak şekilde de yapabilirsiniz.