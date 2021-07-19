Büyük harf küçük harf (Oyun)

MALZEMELER

Plastik ya da köpük tabaklar, keçeli kalem, makas/ Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Tabakların içine bir tarafa büyük, diğer tarafa da aynı harfin küçüğü olacak şekilde harfleri yazın. Büyük harf küçük harf farklı taraflarda kalacak şekilde ortadan kesin. Bu parçaları karıştırın. Çocuğunuzun aynı harfleri eşleştirmesini isteyin. Bu çalışmayı bir tarafta şekil diğer tarafta şeklin adı olacak şekilde de yapabilirsiniz.