Etkinlik Rehberi Büyük harf küçük harf oyunu

Büyük harf küçük harf oyunu

Etkinlik Rehberi

Büyük harf küçük harf oyunu

Bu oyunla çocuğunuzun hatırlama ve hafıza becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaksınız. Harfleri ve akademik kavramları öğrenmesini destekleyebilirsiniz.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Plastik ya da köpük tabaklar, keçeli kalem, makas. / Yaş: 4+


NASIL OYNANIR? 

Tabakların içine bir tarafa büyük, diğer tarafa da aynı harfin küçüğü olacak şekilde harfleri yazın. Büyük harf küçük harf farklı taraflarda kalacak şekilde ortadan kesin. Bu parçaları karıştırın. Çocuğunuzun aynı harfleri eşleştirmesini isteyin. Bu çalışmayı bir tarafta şekil diğer tarafta şeklin adı olacak şekilde de yapabilirsiniz

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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