Yeni bir haftadan herkese merhaba, Güneş 22 Temmuz Perşembe günü Aslan burcu ilerleyişine başladı ve 23 Ağustos günü Başak burcuna geçene değin bu burçta ilerleyişini sürdürecek. Güneş Aslan burcu ilerleyişindeyken doğmuş olanlarımız bu günler aralığında doğum günlerini kutluyorlar. Güneş Aslan burcu doğumlu olan tüm okuyucularım yeni yaşınız kutlu olsun size mutluluk getirsin diliyorum. Her yıl, yılın bu zamanlarında Güneş Aslan burcuna geçer ve Aslan burcunun enerjisini bir nevi her birimize aksettirir. Pek tabii ki her yılı bir diğerinden ayıran Güneş’in burç içinde hareketi esnasında astrolojik olarak söylersek yaptığı açılar biraz daha kişisel söylersek gökyüzündeki diğer gezegenlerden aldığı etkiler oluşturur.

Güneş’in Aslan burcu geçişi bu yıl için dikkat çekici! Güneş, Aslan burcu ilerleyişinde Satürn ile karşıt açı yaparken, Kiron ile üçgen, Uranüs ile kare açı yapacak ve sonrasında Jüpiter ile karşıtlık yaparak yolculuğunu tamamlayacak. Peki, bu ne demek; astrolojide bir gezegenin etkisini bir nevi nasıl ortaya koyacağını anlamlandırabilmek için diğer gezegenler ile yaptığı açılar her zaman için çok belirleyici olur tıpkı bunu içinde bulunan şartlara göre davranış modelini ortaya koymak zorunda kalan bir kişi gibi düşünebilir, benzetme kurabilirsiniz.

Öyleyse içinde bulunduğumuz günlerde Güneş üzerinde bu ismini saydığımız gezegenlerin ve açıların etkisi olacak diyebilir miyiz? Evet, tabii ki diyebiliriz. Bahsettiğim açılar aslına bakarsanız yazın en sıcak günlerinde bizi biraz zorlayacak, yıkacak, kıracak ama güçlenerek içinde çıkaracak gibi görülüyor. Kolay olmayacak elbet biraz zorlanacağız ama büyük hedefler ancak büyük cesaretler sonrasında elde edilirler değil mi?

Hayatımızda geleceğe doğru baktığımızda şimdi bugün elde etmek istediğimiz şeylerin güçlü itici gücü ile karşı karşıya kaldığımızı hissedebiliriz. İçinde bulunduğumuz koşulların bize güven vermesi ve hak ettiğimiz değeri taşıması öncelikle beklentimiz olabilir. Yerimizi sağlamlaştırmamız gerek ama bilmeliyiz ki bunu yaparken karşımızda çetin koşullar bizi bekliyor. Büyük hedefler engellenmelere takılabileceği gibi kim ki bu engellemelere göğüs gerebilecek, üzerine düşecek ağır sorumlulukları hakkıyla kaldırabilecek olursa sonunda ipi de göğüsleyecek o olacak!

Yeri gelmişken sizlere ilham olması için biraz mitolojisinden bahsetmek isterim. Antik Yunan mitolojisinin Herakles’i, Roma mitolojisinin Herkül ismini alan ünlü kahramanı daha doğduğu andan itibaren tanrısal bir kuvvete sahipti. Astrolojik olarak Aslan takımyıldızı ile ilintilenen öyküsünde Herakles, Aslan burcunun kendi egemenliğini sağlamak, gücünü sergilemek ve yönetmek amacı taşıyarak yeryüzüne gelmiş olmasının efsanevi kahramanlığını taşır. Kahramanlıklar zorlukların karşısında durabilmekle zafer getirmişlerdir tüm mitolojik öykülerde.

Kısaca yükselen burçlarımıza göre baktığımızda; Koç burcu için, geleceğe yönelik alınacak önemli kararlar, kişisel anlamda atılacak önemli adımlar üzerinde belirleyici şartlar oluşabilir. Aşk ilişkileri sizin için önemli başlangıç ivmesi yaratabilir. Boğa burcu için, kariyer hayatınız, meslek hayatınız yepyeni bir yöne doğru çekilecek olabilir. İçinde bulunduğunuz koşulları belirlemekte zorlanırken ani değişimler hayatınızda yer alabilir. İkizler burcu için, yaşadığınız şehri, evi hatta belki ülkeyi değiştirme, yeni kararlar ile yola devam etme şartları ile karşılaşabilirsiniz. Kadersel diyebileceğiniz gelişmeler sizde yepyeni açılımlar yaratabilir. Yengeç burcu için, maddi koşularınızı güçlendirme ve artık daha fazla elinizi taşın altına koyma zamanı geldi diyebiliriz. Çalışkanlık ve cesaret parasal kaynaklarınızı arttırmanıza yardım edecek. Aslan burcu için, hayatınızda çok şeyin birbiri ardına hareketlenmeye başladığı bu dönemi titizlikle değerlendirmek size geleceğiniz yönünde güçlü bir ivme sağlayabilir. Zorlu şartları yapıcı ikazlar olarak görmek ve cesareti güçlendirmek gerek. Başak burcu için, ileriye yönelik yeni atılımlar öncesinde sanki biraz işin mutfağında kalmak ve hazırlıkları pekiştirerek sürdürmek adına sizi zorlayan koşullar sonrasında hayatınızda yeni ufuklar açabilecek. Plan ve projeler için hazırlanma zamanı olarak değerlendirebilirsiniz. Terazi burcu için, hani bazen hayat sizi sahneye çağırır ve siz sahneye hem çıkmak hem de sahnede kalmak istersiniz ya işte öyle duygular içinde olabileceğiniz bu dönemde karşınıza çıkan engellerin engel değil itici güç olduğunu unutmayın. Önemli yatırımlara kaynak ayırmak sürpriz olarak karşınıza çıkabilir, ince eleyin sık dokuyun ama cesaretinizi kaybetmeyin. Akrep burcu için, ailevi konular, özel yaşantınız ve meslek hayatınız arasında geçmiş zamanların en büyük değişimini yaşayacak ve yepyeni kararlar alarak yola devam edeceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Gelecek hedeflerinizi göz ardı etmeyin ve peşine düşün. Yay burcu için, hayatınızda yeni alanlara, yeni yönlere yönelmek arzusunda olabileceğiniz bu dönem, eğitim, iş ile ilgili yeni projeler, seyahatler sizi biraz uğraştırsa da verdiğiniz çaba güzel neticeler getirebilir. Oğlak burcu için, parasal kazanımlar ile ilgili konularda yeni girişimler yeni gelişmeler içinde olabileceğiniz bu dönemde ciddiyetle tasarlanmış projeleri hayatınıza sokmak isteyebilirsiniz. Ayağınızı yorganına göre uzatmayı unutmazsanız yeni yatırımlar yeni kaynaklara yer açabilir. Kova burcu için, ikili ilişkiler, evlilik ortaklık gibi bağlar hayatınızda aktifleşebilir. Önemli kararlar ve önemli durum değişiklikleri ile burun buruna gelebileceğiniz bu süreçte mesuliyetlerinizin artacağını bilerek sorumluluk duygunuzu güçlü tutmak sonrasında kalıcı gelişmeler yaratabilir. Balık burcu için, kişisel olarak isteklerinize, beklentilerinize yönelmek arzusunda olduğunuz bu süreçte sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden beklediğiniz desteği çok rahat alamayabilirsiniz. Bireyselliğinizi, kendi kararlarınızı ortaya koyma konusunda cesaretinizi kaybetmeyin, hayata bakış açınızda değişimlerin olduğunu göreceksiniz.

Güzel bir hafta dilerim

Sevgiyle