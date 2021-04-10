Büyük ikramiye 20 milyon lira
Milli Piyango'nun 23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye 20 milyon lira
10 Nisan 2021, Cumartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 23 Nisan Cuma günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 20 TL, 40 TL ve 80 TL.
● Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.
● 5’li Oyna-Amorti Garanti: Terminalden oynanan 5’li Oyna- Amorti Garanti seçeneği ile oyuncular bayilerden son basamağı 0-4 arası veya 5-9 arası olan 5 bilet satın alabilirler. Böylece 0-4 ve 5-9 arasından çekilen amorti rakamını almış ve amorti ikramiyesini garantilemiş olurlar.
● Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Yani bir rakamla büyük ikramiye kaçıranlara ödenen bir teselli ikramiyesidir.
● Hamiline Ait Olma: Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.
● Bayi Ödeme Yetkisi: Sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır. 5 bin liraya kadar olan ikramiyeler bayiler tarafından ödenmektedir.
● Sen Seç: Milli Piyango bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak seçilmesine dayanan sayısal oyun özelliğidir.