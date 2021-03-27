Ekonomi Büyük ikramiye 4 milyon lira

Büyük ikramiye 4 milyon lira

Ekonomi

Büyük ikramiye 4 milyon lira

Milli Piyango'nun 29 Mart biletlerini 'sakinliğin zirvesi' Elevit Yaylası (Rize) süslüyor

27 Mart 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur.

Milli Piyango çekilişi 29 Mart Pazartesi günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 10 TL, 20 TL ve 40 TL.


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