Büyük ikramiye 4 milyon lira
Milli Piyango'nun 29 Mart biletlerini 'sakinliğin zirvesi' Elevit Yaylası (Rize) süslüyor
27 Mart 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur.
Milli Piyango çekilişi 29 Mart Pazartesi günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 10 TL, 20 TL ve 40 TL.
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