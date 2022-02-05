Büyük ikramiye 5 milyon lira

Milli Piyango çekilişi 9 Şubat Çarşamba günü yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 12.5 TL, 25 TL ve 50 TL. Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilette ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 9 Şubat Çarşamba günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak.

MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ

Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. 5’li Oyna-Amorti Garanti: Terminalden oynanan 5’li Oyna- Amorti Garanti seçeneği ile oyuncular bayilerden son basamağı 0-4 arası veya 5-9 arası olan 5 bilet satın alabilirler. Böylece 0-4 ve 5-9 arasından çekilen amorti rakamını almış ve amorti ikramiyesini garantilemiş olurlar.

Terminalden oynanan 5’li Oyna- Amorti Garanti seçeneği ile oyuncular bayilerden son basamağı 0-4 arası veya 5-9 arası olan 5 bilet satın alabilirler. Böylece 0-4 ve 5-9 arasından çekilen amorti rakamını almış ve amorti ikramiyesini garantilemiş olurlar. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Yani bir rakamla büyük ikramiye kaçıranlara ödenen bir teselli ikramiyesidir.

Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Yani bir rakamla büyük ikramiye kaçıranlara ödenen bir teselli ikramiyesidir. Hamiline Ait Olma: Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır. Bayi Ödeme Yetkisi : Sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır. 5 bin liraya kadar olan ikramiyeler bayiler tarafından ödenmektedir.

: Sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır. 5 bin liraya kadar olan ikramiyeler bayiler tarafından ödenmektedir. Sen Seç: Milli Piyango bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak seçilmesine dayanan sayısal oyun özelliğidir.



