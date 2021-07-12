Büyük küçük harf (Oyun)

MALZEMELER

Renkli kartonlar, sulu boya, makas, yapıştırıcı, bant, kâğıt, tuvalet kâğıdı ruloları ve küçük pamuk toplar. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber besleyebileceğiniz minik balıklarınız olsun ister misiniz? O zaman hadi iş başına! İlk olarak tuvalet kâğıdı rulolarını sulu boya ile istediğiniz renklere boyayınız. Eğer isterseniz üzerlerine farklı desenler de çizebilirsiniz. Daha sonrasında balıkların yüzgeçlerini oluşturabilmek için kâğıtların üzerine sulu boyalar ile renkli yüzgeçler çizip, kesiniz. Bu yüzgeçlerin uçlarını makasla farklı şekillerde kesip, ruloların uçlarına yapıştırınız. Sonrasında ruloların diğer uç kısmını yukarıya doğru hafifçe bükünüz ve diğer ucundan da masaya bantlayınız balıkları. Bantlarken yuvarlak sıralı bir şekilde dizilmelerine dikkat ediniz. Daha sonrasında sıralı dizilmiş balıklara belirli bir mesafeden küçük pamuk topları atmaya başlayınız. Bakalım yemleri balıkların tam ağızlarına denk getirebilecek misiniz?