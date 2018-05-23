Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içerisinde binlerce balığın telef olduğu tahliye kanalında 3 kilometre boyunca toplu balık ölümleri görüldü. Hemen her yıl buna benzer ölümlerin yaşandığı kanalda, milli park yetkilileriyle birlikte Söke ve Didim Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerinde görevli su ürünleri uzmanları balıklardan ve sudan numuneler aldı.

Tahliye kanalı ile Büyük Menderes Nehri’nin birleşerek denize aktığı alanda iki gündür görülen balık ölüleri suyun yüzeyini kapladı. Biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin ve hassas alanlarından biri olan delta, 256 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Başta nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar olmak üzere birçok kuş türünün ölü balıkları yedikleri görüldü. Ölü balıkları yiyen kuşlarının akıbetinin ne olacağı konusunda takibe başlandı.

İHA