Türkiye Büyük şaşkınlık yaşadı, geri suya bıraktı! Havyarı 2 milyon lira ediyor!

Büyük şaşkınlık yaşadı, geri suya bıraktı! Havyarı 2 milyon lira ediyor!

Türkiye

Büyük şaşkınlık yaşadı, geri suya bıraktı! Havyarı 2 milyon lira ediyor!

Elazığ’da Karakaya Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, büyük şaşkınlık yaşadıktan sonra hayvanı tekrar suya bıraktı. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine katkı sağlayabilir. Bu balığın havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

15 Şubat 2022, Salı 15:29 Son Güncelleme:
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Elazığ’da Karakaya Baraj Gölü'nde Balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına Sibirya Mersin Balığı takıldı. Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi. Balıkçı daha sonra Mersin balığını tekrar suya bıraktı.

"HAVYARI 2 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR"

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Karakaya Baraj Gölü'nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğunu ve mutlaka incelenmesi gerektiğini ifade etti.


Doç. Dr. Temizer, "Bu balıklar, Karadeniz’de, Marmara denizinde ve Kızıldeniz’de daha çok görülmektedir. Tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden balıklardır. Bu balıklar genellikle denizlerden yumurtalarını bırakmak için iç sulara geçiyor. Kızıldeniz’den girip bir sürü barajı geçip de bu iç sularımızda görülmesi normal bir durum değil. Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde Havyar üretimine katkı sağlayabilir. Bu balığın havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

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