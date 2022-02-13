Türkiye Büyük tehlike! Kimse uyarılara aldırış etmedi

Büyük tehlike! Kimse uyarılara aldırış etmedi

Türkiye

Büyük tehlike! Kimse uyarılara aldırış etmedi

Isparta'da buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde yürüyen, köpeğini gezdirenler ve masa sandalye atarak çay kahve içenler, buz tabakasının yüzde 90 erimiş olmasına ve uyarılara aldırmadı.

13 Şubat 2022, Pazar 19:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eğirdir'de Türkiye'nin 4'üncü büyük gölü ve 2'nci büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü, geçen haftalarda kısmi olarak buz tuttu. Yağan yağmur ve lodostan sonra buz tutan alanların yüzde 90'ı eridi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Eğirdir Gölü kenarından geçenler, gölün buz tabakasının üzerinde yürüdü.

Kimisi bisiklet sürdü, kimisi köpeğini gezdirdi, kimisi de masa ve sandalyesini atarak çay kahve içti. Buz tutmuş göl üzerindeki vatandaşlar, yetkililerin olası tehlikeye karşı yaptığı anons ve uyarılara aldırmadı.

Kemal ERBEN / DHA

İlgili Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde etkili olacak


Yazarlarımızdan
Banu Şen
1915 Çanakkale Köprüsü'nün zirvesinden aşağı bakarken mutlu eden detaylar
Banu Şen
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Hakan Çelik
COVID sürecinde neler yaşadım?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yer: İstanbul.. Kamera görüntüsü ortaya çıkardı! Sadece 1 dakika sürdü