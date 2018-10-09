Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim Olğun, bölge illerinden hastaneye en çok tandır ve süt kazanına düşme sonucu yanık ile tarımsal aletlere el, kol kaptırma sonucu kesilme vakalarının geldiğini belirtti.

Bu vakaların özellikle yaz aylarında daha çok yaşandığına dikkat çeken Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim Olğun, sadece bu sene istatistiklerine göre hastanede 400’ün üzerinde tandır ve süt kazanına düşme sonucu yanık vakasına müdahale ettiklerini kaydetti.

'ÇOCUKLAR SÜT KAZANINA DÜŞÜYOR'

Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim Olğun, bu vakaların en aza indirilebilmesi için ailelere de uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:

"Kliniğimizde özellikle bölgemizde ve yaz aylarında artmakta olan travma vakalarına, yanık vakalarına başarılı bir şekilde müdahale ediyoruz. Servisimizde yanık merkezi olarak ayrı bir bölüm açtık. Yanıkların büyük bir kısmı ev kazalarından oluşuyor. Kırsal kesimde sütle ilgili ürünler yapılırken peynir ve benzeri gibi ürünler büyük kazanlarda üretiliyor. Sütü kaynatıyorlar, bekletiyorlar. Bu kaynamış süt kazanda beklerken küçük çocuklar farkında olmayarak gidip o kazanın içerisine düşebiliyorlar ve çok ağır yanıklar oluyor.

'KALICI İZLER OLUŞUYOR, SAKAT KALABİLİYOR'

Tedavi için biz gereken her şeyi yapıyoruz ancak kalıcı izlerden tutun sakat kalmaya kadar tablo ağırlaşabiliyor. Özellikle kırsalda yaşayan ailelerden bu konuda çocuklarına çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İş yaptığımız alana çocuklarımızı yaklaştırmamaya önem gösterelim. Biz Atatürk Üniversitesi Hastanesi olarak tüm Doğu Anadolu’ya hitap ediyoruz. Yaz dönemi boyunca 400’e yakın tandır ve süt kazanına düşme sonucu vakasına müdahale ettik."

İHA



