Büyük ve dikkat çekici gözler için...

’un göz makyajını ayrı bir boyuta taşıyan, alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmenize neden olacakkoleksiyonuyla büyük oynuyor.Maskara, eyeliner ve kaş kaleminden oluşan yeni koleksiyon e-ticaret platformu n11.com’da satışa sunuluyor.Cesur gözlerin vazgeçilmez elçisi olmaya aday, kirpiklerinize yüksek hacimli görünüm vermek için tasarlanmış yumuşak yapısı ve yoğun siyah rengiyle etkileyici bakışlar vadediyor.Zahmetsizce kaşla göz arasında kalın bir eyeliner için tasarlanan Monsieur Big Marker, çabuk kuruyan içeriği sayesinde bulaşmayı engellerken gün boyu kalıcılığıyla dikkat çekiyor. Renk veren bir kalem ve rengi homojen bir şekilde dağıtmak için tasarlanmış fırçanın mükemmel uyumundan oluşanise, kaşlara belirgin bir görünüm sağlıyor.