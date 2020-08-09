Büyükada halkı, bayramcıların bıraktığı çöplerle 'Utanın' yazdı

Prens adalarının en büyüğü Büyükada, hafta sonu ve tatillerde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin ilk durağı. Şehrin her yerinden yüz binlerce insanı kendine çeken Büyükada; Yörükali, Naki Bey, Prenses, Aya Nikola, Eskibağ plajlarının yanı sıra çok sayıda orman içi piknik alanı ile İstanbul’un tatil alternatif rotası. Beş günlük bayram tatili boyunca vapur ve motorlarla İstanbul Prens adalarına toplam 700 bin kişi geldi. Büyükada’nın orman içindeki mesire alanlarında beş gün boyunca dinlenen vatandaşlar, arkalarında adeta bir çöp dağı bıraktı.

Adalar Belediyesi’nin sınırlı personeli çöpleri toplamakta güçlük çekince yağmur ve rüzgarla denize ya da toprağa karışma riski üzerine Büyükada’da yaşayanlar harekete geçti. CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat’ın çağrısı üzerine Büyükada Lunapark’ta toplanan yaklaşık 70 adalı, orman içindeki piknik alanlarına yöneldi.

Bir günde 300 torba çöp

Kurban bayramı arifesinden bayram tatili süresince beş gün içinde gelişigüzel bırakılan çöpleri çöp torbalarına dolduran adalılar, belediyenin yardımlarıyla ada merkezine geldi. Arkalarında bıraktıkları çöplerle İstanbul’un ve Marmara Denizi’nin ekosistemine büyük zarar verenlere mesaj vermek için yaklaşık 300 torba çöp ile “UTANIN” yazan adalılar ayrıca insan zinciri oluşturdu.

‘Doğaya saygısızlık’

Bayram tatili boyunca yoğun ziyaretçi trafiğiyle oluşan çöplerin Adalıları çok rahatsız ettiğini söyleyen Ercan Akpolat, “Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün ve Adalar Kent Konseyi Başkanı İskender Özturanlı’nın desteği ile sadece ormanlık alandan yaklaşık iki ton çöp topladık. Büyük çoğunluğu plastik atık ve ambalaj olan çöplerin, doğaya karışmadan toplanması çok önemliydi. Çünkü doğada yüzlerce yıl varlığını sürdürebilen bu çöpler ekosisteme büyük zarar verecekti. Büyükada’nın orman içlerindeki tüm çöpleri toplayamadık ve Kınalı, Burgaz ve Heybeliada’da bizimle aynı durumda. Sadece Büyükada’dan iki ton daha çöpün toplanması gerekli. Yani Adalar her tatil sonrası çöp sorunu yaşıyor” diye konuştu.



