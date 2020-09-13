Büyükada’da sıra dışı bir parti gerçekleşti. Sosyete, sanat ve moda dünyasının marjinallerinin çılgın kıyafetlerle katıldığı parti, Los Angeles’ta yapılan dünyanın en çılgın festivali Burning Man’i aratmayan cinstendi. Paris, Milano ve New York defilelerinde podyuma çıkan manken Öykü Baştaş, Lady Gaga, Bella Hadid, Rihanna ve Madonna gibi dünyaca ünlü yıldızları giydiren çılgın modacı Dilara Fındıkoğlu da davetliler arasındaydı. Dilara Fındıkoğlu, derin dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı.

Hızır Reis’ten drift* şov

Ekranların fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca dizideki ismiyle ‘Hızır Reis’ şu günlerde sık sık Türkiye’nin ünlü rallicisi Ethem Genim’in Tuzla’da kurduğu Türkiye'nin ilk motorsporları tesisi Autodrom’a gidip ‘drift’ (Türkçe ismiyle ‘yanlama’ olarak bilinen gösteri amaçlı otomobille yapılan şov) tekniğini öğreniyor. Oktay Kaynarca gibi bir ağır abinin neden böyle bir işe kalkıştığını merak edip araştırdım. Hızır Reis, geçen yıl reklamlarında oynadığı ünlü hazır giyim markasının yeni sezondaki reklam filminde drift yapan şık, havalı bir tipi canlandıracakmış.

*Yanlama

Başak Özbek, Heidi Klum’a özendi

Demi Moore 1991’de yedi aylık hamileyken bir dergiye çıplak poz verip ünlüler arasında yeni bir akım başlatmıştı. Claudia Schiffer, Miranda Kerr, Christina Aguilera, Cindy Crawford, Monica Bellucci, Britney Spears, Eva Herzigova, Mariah Carey, Kourtney Kardashian ve Serena Williams bu akımın takipçileri olmuştu. Ünlü modacı Rıfat Öbek’in ağabeyi Mithat Özbek’in yedi aylık hamile olan manken kızı Başak, bu akımın son takipçisi. Başak, ünlü model Heidi Klum’un Vitals Woman dergisine beyaz transparan elbiseyle verdiği pozun aynısını verip sosyal medya hesabından paylaştı.

Üçlü Buluşma'nın ilk ismi belli oldu

Ay Yapım, iddialı bir dizi yapmak için kolları sıvadı. ‘Üçlü Buluşma’ adı verilen dizinin senaristi, Çukur, Karadayı, Ezel, Kuzey Güney adlı dizilerin senaristi Uluç Bayraktar. Dizide oynayacak karakterlerin seçimi ve ön görüşmeleri Bayraktar’ın Cihangir’deki evinde yapılıyor. Başrolünü üç erkek oyuncunun paylaşacağı dizinin ilk jönü şarkıcı Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım oldu. Berk Oktay ve Tolga Sarıtaş da görüşme için Uluç Bayraktar’ın evine gelen isimler arasında.

Fatih Hoca sezonu Marmaris'te kapattı

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, yaz tatilini Bodrum Türkbükü’ndeki evinde geçiriyordu. Fatih Hoca eşi Fulya Hanım ile sezonun son tatilini, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi eski kaptanı Dilara Endican’ın Marmaris’teki, Barbara Saranda adlı butik otelinde yapıp İstanbul’a döndü. Eski dostlar, uzun sohbetlerinde eski günleri anıp yad ettiler.

Funda Arkas isyan etti

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, eşi Funda Hanım ile Alaçatı’da muhteşem bir malikane’de yaşıyor. Funda Hanım bölgeye gelen tatilcilerin ve belediyenin çevreye olan duyarsızlığına hitaben instagram hesabından ‘Yuhhh artık’ başlığı altındaki “Yaptırdığımız kulübeler ve su depoları sökülmüş, parçalanmış. Mangallar fora. Sonra da yangınları söndüremiyoruz oluyor. Her yer çöp ve şişelerle dolu, sorumlusu kim, neden denetlenmiyor? Mangal yakanlara neden ceza kesilmiyor? Biz elimizde torbalarla saatlerce çöp topluyoruz. Çöpler arasından çıkanları görseniz mideniz kaldırmaz. Rezillik” diye isyanını dile getirdi.

Bukalemun Gökçen

Fenerbahçe’nin rahmetli başkanı Metin Aşık’ın oğlu Murat, dokuz ay önce sevgilisi Gökçen Aşık ile evlendi. Gökçen, evlendikten sonra sürekli imaj değiştirip saçlarını şekilden şekile sokup farklı cesur renklere boyamaya başladı. Önceki gece Gökçen’in Beşiktaş Çarşı içindeki ‘Meze 37’ adını verdiği meyhaneye gittim. 15 gün önce sarı saçlı olan Gökçen, bu kez karşıma mavi renk saçlarıyla çıktı. Saçlarınla neden bu kadar oynuyorsun diye sordum. Gökçen “Kendimi yenilemeyi seviyorum. En çok da saçlarımla oynuyorum. Eşim bu değişimlerimden çok memnun. Bana “Bukalemun (istediği duygulara göre renk değiştirebilen hayvan) gibisin diyor” dedi.