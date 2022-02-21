Türkiye Büyükada’da su borusu patladı! Tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

Büyükada’da su borusu patladı! Tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

Türkiye

Büyükada’da su borusu patladı! Tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

İstanbul Büyükada'da İSKİ borusu patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. Adada bulunan bazı daireler basınçlı su nedeniyle olumsuz etkilenirken felaket anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

21 Şubat 2022, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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İstanbul'a bağlı Büyükada'nın Oltacı Sokak’ta meydana gelen olayda, evinin suları kesik olan bir vatandaş, sokaktaki ana vanayı kaçak açmaya çalışınca İSKİ borusu patladı. 

Patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı.



SU METRELERCE YÜKSELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesilirken, sokak üzerinde bulunan bazı daireler olumsuz etkilendi. 

İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, basınçlı suyun metrelerce yükseldiği görülüyor.

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