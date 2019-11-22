Büyükanne ve Büyükbabalara ‘Torunumu Beklerken’ eğitimi

Kadıköy Belediyesi anne, baba adaylarına ve dede ile ninelere verdiği ücretsiz kurslarla gebelik, doğum sonrası ve kuşaklar arası çatışma, çocuk büyütülmesi ile ilgili soru ve sorunlar konusunda eğitim veriyor. Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde verilen ‘Torunumu Beklerken’ eğitimine katılım ücretsiz.

Büyükanne ve Büyübabalık kursu

Gebe Okulu programlarında anne ve baba adaylarının en büyük endişelerinden birinin kendi anne babalarıyla yaşayacakları çatışmalar olduğu gözlemlendi. Anne baba adayları çocuklarının bakımı ve beslenmesi ile ilgili konularda kendi anne babaları ile çatışmaktan korkuyordu. Tüm ailenin gerginlikten uzak keyifli bir şekilde ailenin yeni üyesinin karşılanması ve bebeğin gelişimine zarar verecek uygulamalardan kaçınılması amacı ile büyükanne ve büyükbabalar için “Torunumu Beklerken” projesi hayata geçirildi.

10’ar kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerin programı şöyle:

Bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar

Bebek ve çocuklarda acil durum uygulamaları

Yeni anne, baba ve Torun ile iletişim

Büyükanne ve Büyübabalık rolü

Kuşak Çatışması.