Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları 1 Temmuz’da başlamıştı. Yapılan açıklamalara göre 2021 yılında yapılan başvurularda büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınaklarının yanı sıra makine alet ve ekipman alımları için destek verilecek. Peki, Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları bitti mi? Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları ne zaman son? İşte ayrıntılar…

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları 1 Temmuz tarihi itibariyle başlamıştı. Son başvuru tarihi ise 30 Temmuz olarak belirlendi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada Kurban Bayramı’na kısa süre kala üreticileri uyardı ve bayram tatilinin göz önünde bulundurularak başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini söyledi.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Yapılan başvuruların ardından;