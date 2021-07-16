Ekonomi Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları bitti mi? Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları ne zaman son?
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Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları bitti mi? Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları ne zaman son?

Ekonomi

Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları bitti mi? Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları ne zaman son?

Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan üreticiler başvuru tarihlerini merak ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvurularının ne zaman sona ereceğini söyledi ve üreticileri uyardı…

16 Temmuz 2021, Cuma 11:55 Son Güncelleme:
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Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları 1 Temmuz’da başlamıştı. Yapılan açıklamalara göre 2021 yılında yapılan başvurularda büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınaklarının yanı sıra makine alet ve ekipman alımları için destek verilecek. Peki, Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları bitti mi? Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları ne zaman son? İşte ayrıntılar…

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Büyükbaş ve küçükbaş hibe desteği başvuruları 1 Temmuz tarihi itibariyle başlamıştı. Son başvuru tarihi ise 30 Temmuz olarak belirlendi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada Kurban Bayramı’na kısa süre kala üreticileri uyardı ve bayram tatilinin göz önünde bulundurularak başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini söyledi.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Yapılan başvuruların ardından;

  • Büyükbaş hayvanlar için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli,
  • Küçükbaş hayvanlar için de en az 100 baş, en fazla 300 baş anaç kapasiteli ahır ya da ağıl yapımı,
  • Kapasite artırımı veya iyileştirilmesi,
  • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için destek verilecek.

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