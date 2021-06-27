Türkiye Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

Türkiye

Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu gölden numune aldı.

27 Haziran 2021, Pazar 23:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, medyada yer bulan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu. Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.

Numunelerin incelenmesinin ardından kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu göldeki kirliliğin kaynağı ve nedeni tespit edilebilecek.

AA

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