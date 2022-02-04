Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı.

Toprak altında kaldığı ve deforme olduğu gözlenen ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.





BÖLGEDE ARAMA 4 GÜN ÖNCE BAŞLADI

İstanbul Kartal’da 21 Ocak tarihinde polise başvuran Döndü Kartal, 39 yaşındaki oğlu Murat Kartal’ın kayıp olduğunu söyledi. Oğlunun en son nişanlısıyla konuştuğunu söyleyen Döndü Kartal, “Polisler beni gözaltına aldı. Gayrettepe’ye götürüyorlar demiş” dedi. Kayıp Murat Kartal’ın gözaltına alınmadığını belirleyen ekipler durumu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

GÖZALTINA ALIP BAŞKASINA TESLİM ETTİLER

Başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Murat Kartal’ın Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları E.Ö ve F.E tarafından gözaltına alındığını tespit etti. Ancak görüntüleri incelemeye devam eden ekipler, polislerin Murat Kartal’ı Şişli’de Yavuz Y.’nin de bulunduğu kişilere teslim ettiğini belirledi. Yavuz Y. ve beraberinde bulunan kişiler tarafından darp edilerek zorla arabaya bindirilen Murat Kartal, buradan ise Beylikdüzü’nde bulunan bir köşke getirildi.

KÖŞKE GİRDİ BİR DAHA ÇIKMADI

Yavuz Y. ve beraberindeki kişilerce zorla köşke sokulan Murat Kartal’ın bir daha çıkmadığı tespit edildi. Polis tarafından köşke yapılan baskında Kartal’a ait olduğu değerlendirilen kan ve çeşitli izler bulundu. Ayrıca yine Kartal’a ait olduğu değerlendiren bir adet ayakkabı da bulundu.

DENİZDE DE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.T alınan ifadesinde köşkte 5-6 saat kaldıklarını ancak köşke girdikten sonra Murat Kartal’ı bir daha görmediğini söyledi. Köşk içinde ve yakınlarında arama yapan polis Kartal’a ait başka bir ize rastlamadı. Köşkün denize yakın olması sebebiyle denizde de arama yapan ekipler, şüpheli A.T’nin içeriden çıkan birkaç kişinin bir yere gidip geldiğini söylemesi üzerine aramalar Pınartepe Mahallesi’ndeki boş arazide yoğunlaştı

15 GÜN SONRA CESET BULUNDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde başlatılan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Toprak altında kaldığı ve deforme olduğu gözlenen ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.