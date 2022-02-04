Türkiye Büyükçekmece'de aranan ceset bulundu

Büyükçekmece'de aranan ceset bulundu

Türkiye

Büyükçekmece'de aranan ceset bulundu

Büyükçekmece’de boş arazide gerçekleştirilen aramalarda ceset bulundu. Toprak altında kaldığı ve deforme olduğu gözlenen ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

04 Şubat 2022, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. 

Toprak altında kaldığı ve deforme olduğu gözlenen ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.


BÖLGEDE ARAMA 4 GÜN ÖNCE BAŞLADI 

İstanbul Kartal’da 21 Ocak tarihinde polise başvuran Döndü Kartal, 39 yaşındaki oğlu Murat Kartal’ın kayıp olduğunu söyledi. Oğlunun en son nişanlısıyla konuştuğunu söyleyen Döndü Kartal, “Polisler beni gözaltına aldı. Gayrettepe’ye götürüyorlar demiş” dedi. Kayıp Murat Kartal’ın gözaltına alınmadığını belirleyen ekipler durumu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

GÖZALTINA ALIP BAŞKASINA TESLİM ETTİLER

Başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Murat Kartal’ın Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları E.Ö ve F.E tarafından gözaltına alındığını tespit etti. Ancak görüntüleri incelemeye devam eden ekipler, polislerin Murat Kartal’ı Şişli’de Yavuz Y.’nin de bulunduğu kişilere teslim ettiğini belirledi. Yavuz Y. ve beraberinde bulunan kişiler tarafından darp edilerek zorla arabaya bindirilen Murat Kartal, buradan ise Beylikdüzü’nde bulunan bir köşke getirildi. 

KÖŞKE GİRDİ BİR DAHA ÇIKMADI

Yavuz Y. ve beraberindeki kişilerce zorla köşke sokulan Murat Kartal’ın bir daha çıkmadığı tespit edildi. Polis tarafından köşke yapılan baskında Kartal’a ait olduğu değerlendirilen kan ve çeşitli izler bulundu. Ayrıca yine Kartal’a ait olduğu değerlendiren bir adet ayakkabı da bulundu.

DENİZDE DE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.T alınan ifadesinde köşkte 5-6 saat kaldıklarını ancak köşke girdikten sonra Murat Kartal’ı bir daha görmediğini söyledi. Köşk içinde ve yakınlarında arama yapan polis Kartal’a ait başka bir ize rastlamadı. Köşkün denize yakın olması sebebiyle denizde de arama yapan ekipler, şüpheli A.T’nin içeriden çıkan birkaç kişinin bir yere gidip geldiğini söylemesi üzerine aramalar Pınartepe Mahallesi’ndeki boş arazide yoğunlaştı

15 GÜN SONRA CESET BULUNDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde başlatılan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Toprak altında kaldığı ve deforme olduğu gözlenen ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şiddet görüntüleri tepki çekmişti! Fenomen İrem Ay uzaklaştırma kararı aldırdı