Türkiye Büyükçekmece'de arazide kazı! Ekipler nöbet tuttu!

Büyükçekmece'de arazide kazı! Ekipler nöbet tuttu!

Türkiye

Büyükçekmece'de arazide kazı! Ekipler nöbet tuttu!

Büyükçekmece'de boş bir arazide polis iş makinaları ile kazı yaptı. Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken sabaha karşı tekrar arama yaptı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 07:41 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla Kazı ve Arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.


Soner HASIRCOĞLU/İSTANBUL,(DHA) 


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