Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5’i kız 2’si erkek 7 lise öğrencisi, ders bitiminde evlerine gitmek üzere yola çıktı. Sokağa giren öğrenciler birden Oğuz B. isimli sürücünün kullandığı 34 BYL 986 plakalı aracın sesini duydu.

Araç sürücüsü, görgü tanıklarının iddiasına göre, ‘drift’ (tekerlek kaydırma) hareketini yapmaya çalıştı. Sürücü Oğuz B. daha sonra duramayarak bahçe duvarı dibinde yürüyen öğrencilere çarptı.

Otomobilin, çarptığı öğrencileri sıkıştırıp yaraladığı bahçe duvarı yıkılırken, gençlerin 4’ü bahçeye 3’ü ise yola savruldu.

Kazayı gören diğer öğrenciler ise öğretmenlerine, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile öğrenciler ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.

”KIZLARA HAVA ATMAK İÇİN DRİFT YAPTI"

Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti” dedi.

Olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise tepkisini dile getirerek, “Drift atmışlar, biz görmedik ama öğrenci arkadaşlar görmüş. Drift attıktan sonra 7 öğrenciye çarpıp duvara vuruyor. Duvar da yıkılmış” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan olaya karışan aracın fren yapması sonrası oluşan lastik izleri ise dikkatlerden kaçmadı. 7 öğrencinin yaralandığı olaya karışan Oğuz B. ise gözaltına alındı.

İHA