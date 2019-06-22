Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada saat 03.00 sıralarında çıktı. Bin 500 metre karelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeler üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gece vardiyasında olup büyük korku yaşayan 20 işçi çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında bulunan 20 işçiyi merdivenle kurtardı. Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 4 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de olay yerindeki ambulanslarda oksijen verilerek müdahalede bulunuldu.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerindeki fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de tedavi altına alındığını açıkladı. Olayda 4 itfaiye erinin de hafif şekilde yaralanarak hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

DHA



