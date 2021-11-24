Türkiye Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Bahçe bir anda çöktü

Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Bahçe bir anda çöktü

Türkiye

Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Bahçe bir anda çöktü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesinde yoğun yağıştan dolayı çökme yaşandı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 16:24 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatleri sularında Büyükçekmece'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda daha önce foseptik çukuru olarak kullanılan toprak kısım yoğun yağış sebebiyle çöktü.


Olayın ardından korku yaşayan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan ekiplerin talebi üzerine apartmanın zeminini incelemek için Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yetkililer çağrıldı. Yapılan incelemelerin ardından apartmanın tahliyesine gerek olmadığına karar verildi. Çöken kısım toprakla tekrar dolduruldu.

"BAHÇENİN YARISI AŞAĞI ÇÖKTÜ"

Bahçenin çöktüğü sırada dışarı çıkmaya hazırlanan Mine Çakıroğlu, "Ben akşamüzeri tam bahçeden dışarı çıkıyordum. Tam adımımı atacağım zaman bahçenin yarısı aşağı çöktü. Ne olduğunu şaşırdık. Hemen koştum, komşulara haber verdim. Herkese haber verdik. Temelde bir şey yok diyorlar ama kesin bir şey de söyleyemiyorlar" dedi.

Erol DEĞİRMENCİ-Ersan SAN/DHA

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