Büyükçekmece’de trafik kazası! 4 kişi yaralandı
Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda çift yönlü trafik oluştu
Büyükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikameti Ahmediye mevkisinde bir tır, hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüjleri aşarak bariyerlerde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK OLUŞTU
Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda çift yönlü trafik oluştu.