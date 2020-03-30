Gece kulubüne dönen villadan canlı yayını sosyal medyada Elif K. yaptı. Büyük tepki gören yayın üzerine çalışma başlatan İstanbul Siber Polisi Ekipleri, Elif K.’nın kimlik bilgilerine ulaştı. Büyükçekmece Asayiş Büro Ekipleri tarafından bilgisine başvurulan Elif K., “29 Mart gecesi 01.00 sıralarında telefonuma mesaj geldi. Partiye davet mesajıydı. Hatta konum da atıldı. Hemen taksiye binip adrese gittim. Villa olan yere girdiğimde içerde tahmini olarak 80 kişi vardı. Alkol alıp oynuyorlardı. O sürede de canlı yayın yaptım. Sonrasında da taksi çağırıp evden ayrıldım” dedi.

Partiyi organize eden 3 kişi ve villa sahibi gözaltına alındı

Nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda çalışma başlatan Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri Elif K.’yı da yanlarına alarak partinin yapıldığı villayı gösterdiler. Villayı mühürleten polis içerde ve villa civarında da çalışma yaptı. Çalışmalarda partiyi organize edenlerin daha önce kulüp işletmecisi olan Mustafa S., Sinan U. ve Mehmet E.Ç olduğu belirlendi ve bu kişiler ile villa sahibi İlker Y., gözaltına alındı.

Gece kulubüne dönen villadan canlı yayını sosyal medyada Elif K. yaptı. Büyük tepki gören yayın üzerine çalışma başlatan İstanbul Siber Polisi Ekipleri, Elif K.’nın kimlik bilgilerine ulaştı. Büyükçekmece Asayiş Büro Ekipleri tarafından bilgisine başvurulan Elif K., “29 Mart gecesi 01.00 sıralarında telefonuma mesaj geldi. Partiye davet mesajıydı. Hatta konum da atıldı. Hemen taksiye binip adrese gittim. Villa olan yere girdiğimde içerde tahmini olarak 80 kişi vardı. Alkol alıp oynuyorlardı. O sürede de canlı yayın yaptım. Sonrasında da taksi çağırıp evden ayrıldım” dedi.

Her şey mangalla başladı

Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen Mustafa S.'nin, "Daha önce kulüp işletmeciliği yaptığım için arkadaş çevrem geniş biriyim. 28 Mart akşamı arkadaşım olan İlker Y.’nin villasına gittim. Sohbet ederken mangal yapmaya karar verdik. Malzemeleri aldık. Daha sonra da ortak arkadaşlarımız olan Sinan ve Muhammet E.’yi çağırdık. Daha sonra da sırasıyla rehberde bulunan bazı kişilere mesaj attık. Hatta müzisyen olan Tahsin’i de çağırdım. Sonra alkol almaya başladık. Ortam eğlence olsun diye bu sefer konumla beraber mesaj atmaya başladım. Millet gelmeye başlayınca da bol sayıda alkol almaya başladım. Müzikle beraber herkes dans etti. Gece 04.00 sıralarında da herkes dağıldı” dediği öğrenildi.

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