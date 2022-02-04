Türkiye Büyükçekmece'deki gizemli kazıda aranan ceset bulundu! Detaylar kan dondurdu

Büyükçekmece'deki gizemli kazıda aranan ceset bulundu! Detaylar kan dondurdu

Türkiye

Büyükçekmece'deki gizemli kazıda aranan ceset bulundu! Detaylar kan dondurdu

Büyükçekmece’de dört gündür yapılan çalışmalar sonucu cesedi bulunan Murat Kartal’ın kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı

04 Şubat 2022, Cuma 19:43 Son Güncelleme:
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi’nde Murat Kartal’ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı bekleniyor. İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal’a ait olup olmadığı tespit edilecek. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nce 15 kişilik özel ekip kuruldu. Yapılan incelemede şüphelilerin telefonlarının cesedin bulunduğu alanda 1 saat sinyal verdiği tespit edildi. Aramaların dördüncü gününde bulunan cesedin üzerinde Murat Kartal’ın evinden ayrılırken giydiği kıyafetler olduğu belirtildi.

KELEPÇELİ OLARAK GÖMÜLMÜŞ

Murat Kartal’ın kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı.

Deniz polisinde katıldığı çalışmalar sırasında kelepçeli gömülen Kartal’ın cesedinin kepçeye takıldığı kaydedildi.



ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Büyükçekmece’de boş arazide yapılan kazı çalışmalarının 4’üncü gününde bulunan Murat Kartal’ın cesedi, yapılan çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aramalarda kullanılan iş makinesiyle birlikte ekiplerin bir kısmı aramaların yapıldığı araziden ayrıldı. Polis, güvenlik amaçlı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

DHA

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