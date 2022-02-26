Büyükelçi Bodnar: Ukrayna halkına yapılan bir soykırımdır!

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri müdahaleyi protesto etmek adına Ankara’da yaşayan Ukraynalılar Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Çeşitli pankartlar açıp sloganlar atan Ukraynalı vatandaşlar, askeri müdahaleyi protesto etti. Ukraynalı küçük kızın İstiklal Marşı’nı okuması ise gururlandırdı.





"UKRAYNA'YA KARŞI YAPILAN BİR SAVAŞ DEĞİL, 3. DÜNYA SAVAŞIDIR"

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş değil 3. Dünya savaşı başlattığını belirten Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Ukrayna’daki savaşı protesto ediyoruz. Bugün Ukrayna’da 3 gündür Rus Federasyonu devam ediyor. Bu Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna’da tüm yaşayan halklar Ruslar da dahil bu savaştan zarar görüyorlar. Ukrayna’ya karşı yapılan bir savaş değil 3. Dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması tüm dünyaya bağlı” diye konuştu.

Büyükelçilik adına hesap oluşturulacağını ve bağış yapılabileceğini söyleyen Bodnar, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına hesap oluşturacağız. Yardım etmek isteyen bağış yapmak isteyenler oraya yatıracaklar. Ukrayna’ya yardım edin” dedi.

"BU SALDIRILARA DAYANDIK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ ŞU AN SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR"

Saldırılara karşı savunmaya devam ettiklerini söyleyen Bodnar, "Bugün Ukrayna’daki tüm büyük şehirlerde gece boyunca savunma devam ediyordu. Düşman büyük şehirleri ele geçirme girişimlerinde bulundu. Bu saldırılara dayandık silahlı kuvvetlerimiz şu an savunmaya devam ediyor. Gece boyunca Ukrayna’daki bazı havaalanlarına paraşütçüler inmek istedi. Düşman 2 savaş kargo uçağı düşürüldü. Can kaybı yaklaşık 300 oldu” diye konuştu.

Rus propagandasına inanılmaması gerektiğini belirten Bodnar, “Ukrayna’ya güvenin. Galibiyet bizden yana olacak. Biz kazanacağız” diye ekledi.

İHA







