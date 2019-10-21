Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç, İrlanda ve Finlandiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.
Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
ANKARA (DHA)