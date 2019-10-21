  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç, İrlanda ve Finlandiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

21 Ekim 2019, Pazartesi 18:49
A A
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKARA (DHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...