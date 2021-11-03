Siyaset Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Siyaset

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Degutis, Katar Büyükelçisi Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti.

03 Kasım 2021, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Degutis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Degutis'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Katar Büyükelçisi Al Thani

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al Thani güven mektubu sundu.

Al Thani'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar

Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar güven mektubu sundu.

Munkhbayar​​​​​​​'ın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Bodnar güven mektubu sundu.

Bodnar​​​​​​​, beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA

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