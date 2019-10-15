Büyüklere yapılandırma! 25 milyon TL üzeri borcu olana müjde

Böylece 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlere yapılandırma imkanı geldi. Yapılandırmanın küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için ise onay bekleniyor.

Haklarında iflas kararı bulunanlar, bu yapılandırma uygulamasından yararlanamayacak.

3 alacaklıdan birine gidilecek

Uygulamadan borçlarını ödemeye niyetli olan ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için işlerini yerine getiremeyen borçluların yararlanması amaçlanıyor.

Borçlular, en yüksek üç alacaklı kuruluştan (banka ve finansal kurumlar) birine başvuruda bulunabilecek.

Başvurusu kabul edilen borçlular için ‘durumun korunması’ süreci başlayacak ve alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında icra takibi yapamayacak. Alacaklı kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacak.