Tarihinde geçen yıl ilk kez çıktığı Süper Lig'de beklenen performansı gösteremeyerek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıldır hasretini çektiği Süper Lig'e ikinci kez yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Ligin son haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor maçında Emrah Başsan (2), Hamroun ve Sissoko'nun golleriyle maçı 4-1'lik skorla kazanan mavi-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonununda Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de normal sezonunun 34. ve son haftasının tamamlanmasıyla Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum."

AA





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