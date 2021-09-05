Büyükşehir Belediyesi 'Bu sevince paha biçilmez' başlığıyla duyurdu

Büyükşehir Belediyesi’nden "Bu sevince paha biçilmez" başlığıyla yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitimin ilk gününde tüm öğrencilerimize toplu ulaşımı tam gün ücretsiz yaptık. Yavrularımıza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA