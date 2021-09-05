Türkiye Büyükşehir Belediyesi "Bu sevince paha biçilmez" başlığıyla duyurdu

Büyükşehir Belediyesi "Bu sevince paha biçilmez" başlığıyla duyurdu

Türkiye

Büyükşehir Belediyesi 'Bu sevince paha biçilmez' başlığıyla duyurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze yapılacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

05 Eylül 2021, Pazar 00:07 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesi’nden "Bu sevince paha biçilmez" başlığıyla yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitimin ilk gününde tüm öğrencilerimize toplu ulaşımı tam gün ücretsiz yaptık. Yavrularımıza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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