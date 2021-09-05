Büyükşehir Belediyesi "Bu sevince paha biçilmez" başlığıyla duyurdu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze yapılacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
05 Eylül 2021, Pazar 00:07 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesi’nden "Bu sevince paha biçilmez" başlığıyla yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitimin ilk gününde tüm öğrencilerimize toplu ulaşımı tam gün ücretsiz yaptık. Yavrularımıza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
AA
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