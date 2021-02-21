Büyüleyen bahar yıldızı

Bahçede yer kapatıcı olarak bahar yıldızı adıyla bilinen ‘ipheion jessie’yi kullanabilirsiniz. Soğanlı bir bitki olan bahar yıldızı, her türlü hava koşuluna dayanır. Saksıda yetiştirecekseniz mutlaka dış alanda bulundurulması gerektiğini unutmayın. Ama bahçeye dikerseniz soğanları artarak yayılmak için geniş alan bulacaktır. Yaprağı ve soğanı fare kovucu özelliğe sahip olduğundan hem köstebekler, hem de fareler dikili olduğu yerden uzak durur. Bu sayede soğanları kimse ellemediği için her sezon çoğalarak geri gelirler. Adından da anlaşılacağı gibi baharda çiçeklenir. Beyaz ve pembe çiçekli olanları da var ama mavimsi mor açanlar gerçekten şahane. Çiçekler hafif kokuludur.

ŞUBATIN ÇİÇEĞİ KIŞ SÜMBÜLÜ

Şubat ayının çiçeği kış ortancası olarak da adlandırılan kış sümbülü (bergenia crassifolia). Zambakgiller familyasında yer alan kış sümbülleri, genelde pembe ya da beyaz çiçekler açıyor. Sıcağa dayanıklı olmayan bu çiçekler, gölge ve serin ortamları, asitli toprakları seviyor. Kış sümbülü soğukta moraran yapraklarıyla güzel bir görüntü oluşturuyor. Bahçede çok basılmayan alanlar için yer örtücü bitki arıyorsanız, alternatif olarak kış sümbülünü düşünebilirsiniz.

DOĞAL SANAT

Driftwood, yani denizde ya da nehirde defalarca suya ve kıyıya sürüklenerek eşsiz şekiller almış odun parçaları... Alanyalıların deyimiyle yallos... Dalgalarla kıyıya çıkan bu odun parçaları, kumu ve tuzu temizlendikten sonra kurutuluyor. Başkaca bir müdahale yapılmadan yani yontma, oyma gibi işlemlerden geçirilmeden birkaç tanesi ya da daha fazlası bir araya getirilerek özgün objelere dönüştürülüyor. Bir heykel, bir ayna çerçevesi ya da daha büyük ev eşyası olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Belki sahilde yürürken gördüğünüz parçaları toplayıp siz de bir eser ortaya koyabilirsiniz.